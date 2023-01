FIRICANO A RFV, Dal mercato viola mi aspetto poco

Intervistato nel corso di Viola Amoremio su Radio FirenzeViola, l'ex Fiorentina Aldo Firicano ha parlato delle incognite che ci potranno essere alla ripresa della Serie A e del mercato: "Ci sono tante incognite anche sulla preparazione fatta dalle due squadre. A questa si aggiunge la difficoltà dell'avversario, il Monza è una squadra ostica. Mi aspetto tante sorprese, che qualcosa possa cambiare anche dal punto di vista fisico. I giocatori che hanno fatto i Mondiali potrebbero arrivare stanchi, penso a Milenkovic ed Amrabat che hanno avuto un dispendio di energie importante.



Mercato? Dalla Fiorentina mi aspetto poco, a meno che non ci siano parecchie uscite. Il mercato di gennaio serve per "riparare" le squadre e non è facile. Non credo che ci saranno grosse operazioni. Ora però ci sarà da sostituire Maleh. Si fa il nome di Tameze che mi piace molto come giocatore, lo vedrei bene alla Fiorentina. Terzic? Egoisticamente io lo terrei, serve un'alternativa a Biraghi.

In difesa per me la coppia titolare è Milenkovic-Igor, la premessa è che il brasiliano debba tornare ai livelli della stagione scorsa. Italiano ci ha abituato a cambiare molto in corsa e Quarta è un ottimo sostituto.