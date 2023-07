DURANTE A RFV, Cabral o Jovic? Io giocherei con entrambi

FirenzeViola.it

Ascolta l'audio

Sabatino Durante a Radio Firenze Viola



Sabatino Durante, operatore di mercato ed esperto di calcio brasiliano, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante la trasmissione "Palla al Centro", iniziando a parlare dall’obiettivo di mercato della Viola Murillo: "Un ragazzo giovane come lui che viene da un altro Paese è normale che ci metterà del tempo per ambientarsi, ma le sue qualità non sono in dubbio. Il ragazzo gioca con il Corinthias che è un'ottima squadra ed ha una grande storia".

Arthur è meglio in un centrocampo a due o a tre?

"In un centrocampo a tre lui è perfetto. La Juventus pensava di aver comprato Pirlo, invece assomiglia più a Xavi. Lui gioca corto e a un tocco massimo due, però ha bisogno di un movimento di qualcuno vicino. Lui non è il giocatore che fa un lancio di 30 metri. Poi a Barcellona si è un po' perso a causa degli infortuni. Ricordiamo che Arthur ha iniziato giocando come quarto di destra in un 442, poi si è adattato a stare in mezzo al campo".

Che ne pensa dell'andamento di Pedro?

"Pedro era la grande promessa del calcio brasiliano, poi è arrivato l'infortunio. Lui ha avuto lo stesso infortunio di Del Piero e quest'ultimo ci ha messo 18 mesi a recuperare".

Com'è possibile che la Fiorentina vuole svendere Igor e poi ha guadagnato 20 milioni?

"De Zerbi si è innamorato dell'Igor di due anni fa. Due anni fa è stato un giocatore di valore, fisico, con un bel piede e sempre attento, l'esatto opposto di quello di quest'anno. De Zerbi ha ragionato per Igor come la Fiorentina per Arthur, è una scommessa".

Se dovesse partire uno tra Cabral e Jovic, forse partirebbe il brasiliano.

"Io giocherei con tutti e due. Cabral è più forte fisicamente ed è bravo in area, l'altro è bravo tecnicamente e crea spazi".

Ci sono margini di crescita di Cabral?

"Cabral è un giocatore che fa gol. Se lo si serve in maniera veloce, davanti alla porta lui non sbaglia, poi ovvio se viene servito in maniera lenta e raramente è normale che fa fatica. Il calcio è un gioco di squadra, il Napoli è l'esempio. Anche il Vlahovic della Juve è irriconoscibile rispetto a quella della Fiorentina".

Quarta ha ancora due anni di contratto. Lei che ne pensa?

"È la stessa storia di Igor. Anche lui ha qualità ma l'anno scorso ha avuto un campionato no. La Fiorentina deve recuperare questo giocatore. Quando si fa parte della nazionale argentina si capisce che le qualità si hanno"