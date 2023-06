UFFICIALE, La Viola non riscatta Berti: torna a Cesena

FirenzeViola.it

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Il Cesena comunica sul proprio sito che il giovane Tommaso Berti torna in Romagna. Il centrocampista classe 2004, cresciuto nel settore giovanile bianconero e che l’anno scorso aveva esordito in prima squadra, ha disputato la stagione 2022/23 nella Primavera della Fiorentina, club dov’era in prestito e che non ha esercitato il diritto di opzione. In maglia viola, Berti ha vinto la Supercoppa Primavera e raggiunto la finale in campionato e Coppa Italia.