ZARATE, Dice addio al Boca Juniors: contratto risolto

INDISCREZIONI DI FV GATTUSO JR, ENTRERÀ A FAR PARTE DELLE GIOVANILI VIOLA Rino Gattuso è pronto per sbarcare a Firenze da nuovo allenatore della Fiorentina. L'ex Napoli arriverà nella mattinata di domani, in più secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it suo figlio Francesco, classe 2007, dovrebbe entrare a far parte delle... NOTIZIE DI FV IND.FV, NEL MEETING AL CS I CONTRATTI DELLO STAFF TECNICO Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, uno degli argomenti oggetto di discussione nel lungo meeting che sta andando in scena al centro sportivo tra Gennaro Gattuso e i dirigenti della Fiorentina riguarda i contratti dello staff tecnico del nuovo allenatore viola.... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 04 giugno 2021.