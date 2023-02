ZANOLI, Al Como sto bene e voglio dimostrare mio valore

La terzina Martina Zanoli, classe 2002 arrivata dalla Fiorentina a gennaio, perla del suo impatto con la nuova realtà ai microfoni dei canali ufficiali del suo nuovo club, il Como. Queste le sue parole: "Qui al Como Women mi trovo molto bene fin dal primo giorno la società e le ragazze mi hanno accolto benissimo, ho trovato un ambiente molto sereno e tranquillo e sono felice di essere qua. Per me il trasferimento al Como è stato come ripartire da zero e perciò ho grande voglia rimettermi in gioco. Ho bisogno di ritrovare feeling con il campo per dimostrare quanto valgo”.

Prosegue: “Nelle ultime partite avremmo potuto fare meglio, ma nel rush finale avremo sicuramente modo di riscattarci e di mettere in campo quel carattere e quella grinta che ci contraddistinguono, per cercare di ottenere più punti possibili. Mi aspetto molto anche da me stessa, voglio giocare per riprendere la fiducia che avevo un po’ perso dopo che mi sono fatta male".

Sull’infortunio: "Ho avuto molti momenti bui, in cui psicologicamente ero davvero a terra. Ora voglio prendere fiducia, scendere spesso in campo e tirare fuori una nuova Martina. Sto bene mentalmente e fisicamente, sono venuta qui per ripartire, trovare nuovi stimoli e nuove motivazioni. Voglio dare il mio contributo alla squadra per raggiungere la salvezza.”