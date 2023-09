VIVIANO, L'appello ai tifosi dell'Ascoli: "Serve equilibrio"

FirenzeViola.it

Il portiere dell'Ascoli Emiliano Viviano ha commentato in conferenza stampa la sconfitta per 3-1 contro il Sudtirol: "Siamo stati polli nel secondo tempo a non restare sullo stesso livello di concentrazione del primo, quando avevamo la partita in totale controllo, poi gli episodi e gli errori individuali fanno la differenza.

La squadra è in costruzione dal punto di vista del gioco e del carattere, è una buona squadra, ma credo che ci siano strascichi passati sia nell’ambiente che nella squadra e nella società.

Faccio una sorta di appello ai tifosi, bisogna avere equilibrio, tre giorni fa eravamo fenomeni, oggi probabilmente siamo l’opposto; il campionato è lungo, la squadra è forte, le intenzioni della società sono ottime, la tifoseria ci segue – sono tanti – e, se si rema tutti dalla stessa parte, è un bene".