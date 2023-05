MURIEL, Le doti non spariscono: posso ancora dare tanto

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ex attaccante viola Luis Muriel ha rilasciato una lunga intervista ai taccuini de L’Eco di Bergamo. Ne riportiamo un estratto, in cui il colombiano dell’Atalanta affronta il suo futuro: "Sicuramente chiuderei la carriera qui. In tanti mi fermano per strada e me lo chiedono: rispondo che lo farei più che volentieri. Bergamo piace a me e a mia moglie e non ho dubbi: potrei rimanere anche a vita. […] Ho sempre sentito grande fiducia: a Bergamo mi sento benvoluto, la gente mi dà allegria. Poi è normale sentire qualche lamento, visto che non mi sono espresso al meglio, ma non posso pensarci troppo. Mi sento nel pieno della carriera, ho una certa maturità, come uomo e come calciatore, e in campo so gestirmi meglio e prendere decisioni migliori: ho 32 anni ma mi sento più giovane di quando ne avevo 25. Posso ancora dare tanto, perché certe doti non spariscono da un momento all'altro. E voglio mostrarlo a tutti".