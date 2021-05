GHEZZAL, Lo vogliono tutti: attende offerte. I viola...

INDISCREZIONI DI FV GATTUSO, CONTATTI INTERROTTI CON ACF: ORA... Novità importanti per quanto riguarda il futuro di Gennaro Gattuso. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, la partita di domenica contro il Napoli ha lasciato strascichi importanti e l'atteggiamento della Fiorentina non è piaciuto per niente al tecnico... Novità importanti per quanto riguarda il futuro di Gennaro Gattuso. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, la partita di domenica contro il Napoli ha lasciato strascichi importanti e l'atteggiamento della Fiorentina non è piaciuto per niente al tecnico... NOTIZIE DI FV FOTO FV, ECCO COME SARÀ IL VIOLA PARK: IL RENDERING I cantieri del Viola Park non si fermano nonostante l'esito ancora incerto del ricorso presentato da Italia Nostra. Nella mattinata di oggi abbiamo potuto visitare lo stato dei lavori, di cui vi abbiamo fornito descrizione e testimonianza con tanto di foto e video (QUI... I cantieri del Viola Park non si fermano nonostante l'esito ancora incerto del ricorso presentato da Italia Nostra. Nella mattinata di oggi abbiamo potuto visitare lo stato dei lavori, di cui vi abbiamo fornito descrizione e testimonianza con tanto di foto e video (QUI... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 18 maggio 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi