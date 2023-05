CORI VLAHOVIC, Curva Dea per un turno a porte chiuse

FirenzeViola.it

A seguito delle decisioni del Giudice Sportivo di Serie A saranno squalificati per un turno Agudelo (Spezia), Bronn (Salernitana), Maehle (Atalanta), Posch (Bologna), Thiaw (Milan). Tante le multe comminate a varie società: Atalanta 10 mila euro per lancio di oggetti in campo, tra cui un oggetto contundente; Lecce e Roma 4 mila euro per lancio di bengala e bottigliette; Napoli 3 mila euro per lancio di fumogeni; Cremonese, Inter e Spezia 2 mila euro per lancio di bottigliette, Monza 1500 euro per lancio di un fumogeno. L’Atalanta, inoltre, dovrà disputare una gara interna con la Curva Nord Pisani chiusa, in riferimento agli insulti beceri e razziali intonati nei confronti di Dusan Vlahovic domenica nella gara con la Juventus.