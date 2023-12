FirenzeViola.it

Nuova avventura alle porte per l'ex (di fatto una meteora) terzino della Fiorentina Antonio Barreca, oggi in forza alla Sampdoria: il club blucerchiato segue con interesse Gianluca Frabotta, difensore del Bari, in prestito dalla Juventus: l'idea potrebbe essere uno scambio, con Barreca che a quel punto prederebbe la via di Bari.