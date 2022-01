ATALANTA, Tanti regali per Josip Ilicic a Zingonia

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Palloncini con il 3 e il 4, le cifre dei suoi anni, libri a tema sul club più amato dai bergamaschi, dolciumi, dediche, selfie ricordo e semplici pensieri, come "Buon compleanno Josip! Ti vogliamo bene #molamia (non mollare, in dialetto, ndr)". Josip Ilicic, all'uscita dalla sede dell'Atalanta a Zingonia nel primo pomeriggio, è stato circondato dall'affetto di tifose e tifosi, alcuni dei quali facenti riferimento al gruppo Facebook 'Insieme per la Dea' e altri della pagina social 'Atalanta Bergamo 1907', in occasione del suo 34/o compleanno. Il giocatore, come confermato prima della pausa del campionato dall'allenatore Gian Piero Gasperini, a sua volta destinatario di un presente (una maglia tecnica da ciclista, è un appassionato) fuori dal cancello d'ingresso del Centro Sportivo Bortolotti, è di nuovo alle prese coi problemi personali che l'avevano tenuto fuori squadra per gran parte dell'estate del 2020, dopo la prima ondata di Covid-19. Il club non l'ha messo fuori rosa ed è intenzionato ad aspettarlo, anche perché l'organico in termini di lista dei 25 è numericamente a posto. Saluti e foto anche con il neo acquisto Jeremie Boga, alla sua prima sessione in gruppo sabato mattina. (ANSA).