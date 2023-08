AQUILANI, Non contenti di iniziare più tardi la Serie B

FirenzeViola.it

Sampdoria–Pisa si avvicina, Alberto Aquilani ha analizzato la situazione del club toscano in vista dell’esordio contro i blucerchiati. Le sue parole al termine dell’amichevole vinta contro la Carrarese, riportate da Sestaporta.news.it.: «Non siamo contenti di iniziare più tardi rispetto agli altri. Un campionato difficile come la B con una squadra in costruzione, con un allenatore nuovo e tante cose da affrontare. Preferivamo partire subito».