AMERINI, Arthur porterebbe quell'esperienza che manca

Daniele Amerini, ex calciatore viola, si è così espresso sulla Fiorentina: “La cessione di Amrabat cambierà il centrocampo viola. Il giocatore è importante, ma a certe cifre lo può prendere una inglese, altrimenti la vedo dura. Per questo secondo me c’è stallo sulla sua situazione. Arthur può essere il profilo giusto per la mediana di Italiano, porterebbe ciò che alla Fiorentina serve per crescere, l’esperienza di certi palcoscenici. L'ultima sua stagione lascia dei dubbi, vero, ma se si presenta come deve, allora tanto di cappello”.