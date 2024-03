DA MILANO, La moglie di Barone torna all'ospedale

NOTIZIE DI FV LA SQUADRA, RIPRENDERÀ GLI ALLENAMENTI GIOVEDÌ Con la sosta per le Nazionali la Fiorentina avrà qualche giorno libero in più come al solito quando ci sono questi impegni. Se la situazione del dg Joe Barone resterà stabile, Italiano ha fissato il rientro al lavoro per giovedì. Ovviamente... Con la sosta per le Nazionali la Fiorentina avrà qualche giorno libero in più come al solito quando ci sono questi impegni. Se la situazione del dg Joe Barone resterà stabile, Italiano ha fissato il rientro al lavoro per giovedì. Ovviamente... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 18 marzo 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi