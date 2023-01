BOQUETE, Vogliamo finire bene la stagione. V. Park...

Verónica Boquete, centrocampista della Fiorentina Femminile, ha parlato così agli inviati di FirenzeViola.it direttamente dall'evento della Tof a Pitti: "Sta andando molto bene la mia avventura a Firenze, sono sempre stato convinto di aver fatto la scelta giusta. Spero di finire la stagione nel migliore dei modi. Per me è la prima volta a Pitti e non sapevo cosa aspettarmi, ma l'evento è molto bello, è importante per noi essere qua. Aspettiamo da tanto l'arrivo del Viola Park, ancora c'è un po' da aspettare ma ci siamo quasi. Panico? L'anno scorso abbiamo faticato molto, ma siamo stati contenti della sua conferma e i risultati stanno confermando l'ottima scelta. Siamo felici per la vittoria in Coppa contro il Verona, ma ora abbiamo la testa alla Roma. Speriamo di fare una bella partita".