BARONE: "IERI NON È STATO UN ESEMPIO DI FAIR PLAY. IMPENSABILE GIOCARE FUORI FIRENZE"

Fonte: dal nostro inviato Andrea Giannattasio

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato così a margine della conferenza per il Premio Fair Play educare tifando: "Il concetto di fair play è una componente molto importante dello sport, perché tutti, dalla UEFA alla FIFA, ne parlano e noi nel nostro mondo viola ci siamo già attivati con progetti nelle scuole e con il nostro terzo tempo. Nel settore giovanile ne parliamo sempre e questo è molto importante".

Ieri è mancato il fair play nel post partita di Fiorentina-Atalanta?

"Non è facile parlarne perché c'è un processo della procura federale. Io sono entrato nello spogliatoio dell'Atalanta per cercare di calmare la situazione ma poi è successo quello che è successo. Ieri è stata un partita molto tesa e non è stata un esempio di fair play. Lasciamo ai componenti federali le decisioni finali in merito".

Questi episodi, però, accadono spesso contro l'Atalanta...

"Nel calcio e nella nostra Serie A abbiamo bisogno di fair play. Quando siamo andati a Bergamo io e Commisso, e Vlahovic due anni prima, abbiamo subito episodi di razzismo".

Novità sulla questione infrastrutture?

"Parlando di Viola Park come avete visto abbiamo già tolto le gru e questo signIfica che siamo quasi alla fine dei lavori. Il ritiro sarà fatto lì e stiamo lavorando con il comune di risolvere la questione su dove giocheremo. Impensabile giocare due anni fuori dalla città, non si è mai visto una cosa simile nel mondo. Ormai è un anno che chiediamo quale è il futuro della Fiorentina, non può essere un futuro dove andiamo sempre a perdere. Vogliamo sapere il costo della concessione del Franchi. Mi auguro che il Comune ci comunichi il tutto il prima possibile. Commisso sta dando moltissimo alla Fiorentina e alla città di Firenze".

Passerà a vedere la Conference?

"Non la voglio vedere. Siamo concentrati su giovedì e giochiamo una partita alla volta":

Quanto è importante la gara di giovedì?

"Ieri abbiamo fatto tanto per vincere la partita e la squadra ha fatto vedere tanta grinta. Siamo una formazione in ottima forma e Italiano sta utilizzando quasi tutti. Con il Lech non dobbiamo sottovalutare la sfida, siamo una realtà importante in Europa. Siamo attivi in tre competizioni molto serie".