AQUILANI, Udinese squadra forte, non era facile

Il tecnico della Fiorentina Primavera, Alberto Aquilani, ha parlato così al termine della vittoria contro l’Udinese: “Oggi ho avuto la conferma che la classifica in questo campionato non vuol dire niente. L’Udinese ha dimostrato di essere un’ottima squadra e ben organizzata, per noi oggi è stato molto difficile. Con questa mentalità riusciremo spesso a portare a casa il risultato. Spiaggiari purtroppo ha avuto una lesione muscolare e speriamo non sia nulla di grave perché è un calciatore che si allena molto bene. Oggi è tornato Gentile che ha fatto una buonissima partita, è un ragazzo che conosco bene e pure lui conosce bene il mio modo di lavorare. Ho una rosa in cui tutti possono giocare titolari perché c’è grande qualità”.