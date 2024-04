COR. SPORT, Da Montuori a Nico: il legame Argentina-Viola

NOTIZIE DI FV TOP FV, CHI IL MIGLIOR VIOLA IN FIORENTINA-SASSUOLO 5-1? La Fiorentina batte 5-1 il Sassuolo al Franchi e sale così a quota 50 punti in classifica. Dopo un primo tempo terminato 1-0 per i ragazzi di Italiano grazie al destro a giro di Sottil, nella ripresa si accende il match. Nel giro di quattro minuti, dal 54' al... La Fiorentina batte 5-1 il Sassuolo al Franchi e sale così a quota 50 punti in classifica. Dopo un primo tempo terminato 1-0 per i ragazzi di Italiano grazie al destro a giro di Sottil, nella ripresa si accende il match. Nel giro di quattro minuti, dal 54' al... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 30 aprile 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi