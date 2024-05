TOP FV, Chi il miglior viola in Fiorentina-Napoli 2-2?

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Discorso qualificazione alla prossima Conference League rimandato almeno di una settimana. La Fiorentina, infatti, al Franchi non va oltre il 2-2 contro il Napoli. Succede quasi tutto nel primo tempo, con Rrahamani che apre di testa dopo pochi minuti, ma con la Viola che ribalta tutto in pochi minuti con una splendida punizione di Biraghi e con una rasoiata all'angolino di Nzola. Nella ripresa però una perla, anch'essa su punizione, di Khvicha Kvaratskhelia permette i suoi di guadagnare un punto. Come al solito la redazione di FirenzeViola.it chiede ai suoi lettori di votare il migliore in campo tra gli uomini di Italiano. Di seguito il link:

