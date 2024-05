GONZALEZ, L'argentino in doppia cifra in campionato

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Rete simbolica quella di Nico Gonzalez ieri sera contro il Monza: alla terza stagione in Italia, il dieci viola è arrivato per la prima volta in doppia cifra in campionato. Un traguardo che l'argentino ha raggiunto una sola volta in carriera, precisamente nell'annata 2019/2020 allo Stoccarda dove in 27 presenze in Bundesliga realizzò 14 reti. Si sa che una delle specialità di Nico sia il gioco aereo e con il gol di ieri c'è una statistica che lo conferma: sui 59 gol realizzati in Europa tra Stoccarda e Fiorentina, 19 sono stati messi a segno di testa (32%).