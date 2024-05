REP. FI, Minuti per Jack a Cagliari verso Atene. Poi il futuro

FirenzeViola.it

la Repubblica (ed. Firenze), oggi in edicola, volge lo sguardo sulle condizioni di Giacomo Bonaventura in vista della finale di Conference League. Il numero 5 è stato un punto fermo della Fiorentina per tutto l'anno, ma da tempo soffre problemi muscolari che nelle ultime settimane, dall'apparizione di Verona, lo hanno tenuto fuori fino al match col Napoli. Dopo la gara di venerdì, Italiano ha chiarito davanti ai microfoni di come "uno come Jack ha bisogno di giocare, se non lo fa perde condizione". Per questo, in ottica Atene dove il fantasista dovrà esserci eccome, non è escluso che nella Fiorentina imbottita di teoriche riserve contro il Cagliari possa esserci spazio anche per Bonaventura, magari a partita in corso. Decisione che verrà presa nei prossimi giorni per arrivare, come detto, nel miglior modo possibile alla finale con l'Olympiacos.

Per quanto riguarda il futuro, Jack non ha raggiunto il numero di gare necessarie per il rinnovo automatico, ovvero giocare il 70% delle partite almeno 45 minuti, e quindi il contratto scadrà il prossimo 30 giugno. Le parti - si legge - si vedranno dopo la finale e prenderanno una decisione definitiva.