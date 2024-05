SERIE A, Commisso e altri 8: con Parma e Como 9 proprietà straniere

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sono ormai sempre di più i presidenti stranieri dei club di Serie A. Come sottolinea infatti il Corriere della Sera, con la promozione di Parma e Como dalla cadetteria, saranno nove le proprietà straniere che il prossimo anno giocheranno nel massimo campionato. Per ora sono sette (Atalanta, Bologna, Fiorentina, Genoa, Inter, Milan e Roma), con l'aggiunta di Parma e Como dalla B diventeranno nove - già un record -, e se una tra Venezia e Palermo sarà in grado di vincere i playoff di Serie B si arriverà appunto a dieci, ovvero la metà esatta dei club.