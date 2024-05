F. FRANCHI A FV, Contento del restyling. Sulla finale...

Fonte: dal nostro inviato Niccolò Santi

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Francesco Franchi, figlio di Artemio, ha parlato ai microfoni di FV direttamente dalla cena di presentazione della 13^ edizione del torneo benefico “Renato Ballerini”. Queste le sue parole sullo stadio: "Sono cresciuto al Franchi, mio padre mi portava a vedere la Fiorentina. E quando la squadra viola ha vinto il suo secondo scudetto io avevo 10 anni. A quel tempo era lo Stadio Comunale, poi è diventato in onore di un dirigente importante come è stato mio babbo, lo stadio Artemio Franchi. Per me è un'emozione infinita il fatto che venga restaurato. Il fatto che si sarebbe potuto costruire un nuovo stadio e che quello sarebbe andato un po' in disgrazia un po' mi turbava. Forse deluderò qualche super tifoso viola, ma il fatto di poter continuare a vedere giocare la Fiorentina in quello stadio non può altro che farmi piacere. La Curva Fiesole in questi decenni ci ha regalato scenografie meravigliose, ma credo che con la nuova Curva ce ne regalerà altrettante più belle".

Sulla Fiorentina: "Questa stagione va conclusa con la ciliegina sulla torta. Spero che l'esperienza dell'anno scorso ci abbia insegnato qualcosa. Quest'anno si gioca in un campo difficile, giochiamo nello stadio di un'avversaria dell'Olympiacos quindi credo che anche tanti greci tiferanno viola. Spero che i nostri ragazzi diano il meglio e riescano a riportare un trofeo nella nostra città".