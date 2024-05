MERLO A FV, Castrovilli vale: gli rinnoverei il contratto

Fonte: dal nostro inviato Niccolò Santi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Claudio Merlo, ex viola, si è espresso così ai microfoni di FirenzeViola.it direttamente dalla cena di presentazione della 13^ edizione del torneo benefico “Renato Ballerini”. Queste le sue parole sulla Fiorentina: "Questa stagione è stata di alti e bassi. Noi facciamo un gioco particolare, che è bello a vedersi, ma siamo carenti in zona gol. Non abbiamo un goleador da 10 gol. Bellotti un po' ha sopperito a questa mancanza, corre tanto ma non è quello di un tempo dentro l'aerea di rigore".

Su Bonaventura: "E' un giocatore universale, ha grande visione di gioca e segna ogni tanto. Ma io vorrei dire anche due parole su Castrovilli. Mi sembra un giocatore recuperato. Se la Fiorentina potesse recuperarlo nel gioco e fargli un contratto sarei contento perchè secondo me è un giocatore che vale"

Sulla finale: "Tutti ci danno per favoriti, ma giocare in Grecia contro l'Olympiacos sarà dura. Se la Fiorentina gioca il suo calcio e sta attenta nei primi 20 minuti io credo che ce la possa fare".

Su Arthur: "Dispiace che se ne vada. Ama la Fiorentina e Firenze. Piaceva a Italiano, però ora bisogna vedere che allenatore verrà e che centrocampista vorrà".