FIORE-MONZA, Precedenti in equilibrio: le statistiche

Queste le statistiche più curiose sul match tra Fiorentina e Monza, pubblicate dalla Lega Serie A:

Perfetto equilibrio nelle tre sfide tra Fiorentina e Monza in Serie A TIM: pareggio 1-1 il 4 gennaio 2023 al Franchi, vittoria del Monza 3-2 il 23 aprile 2023 e successo viola 1-0 il 22 dicembre scorso (entrambe all’U-Power Stadium). La Fiorentina è rimasta imbattuta in 10 delle ultime 12 partite casalinghe di Serie A TIM (7V, 3N): le uniche due sconfitte interne dei viola nel periodo sono arrivate contro le prime due attualmente in classifica (Inter e Milan).

La Fiorentina ha guadagnato 50 punti in questo campionato, dopo 34 gare della scorsa stagione di Serie A TIM i viola ne avevano ottenuti quattro in meno (46); i viola hanno anche realizzato sei gol in più nel 2023/24 (51) rispetto allo scorso torneo dopo altrettanti match (45). Solo Salernitana (sei) e Frosinone (otto) hanno guadagnato meno punti del Monza (nove in 18 match) contro squadre attualmente nelle prime 10 posizioni della classifica in Serie A TIM.

Il Monza ha registrato sei match di fila senza alcuna vittoria solo per la seconda volta in Serie A TIM (3N, 3P), la prima risaliva alle prime sei gare dei brianzoli nel massimo campionato (tra l’agosto e il settembre 2022), i brianzoli non sono infatti mai arrivati a sette gare consecutive senza successi nel torneo. Il Monza ha pareggiato tre delle ultime quattro partite di campionato (1P), tra cui le due più recenti; solo una volta i brianzoli hanno registrato una striscia di tre pareggi consecutivi in Serie A TIM: lo scorso settembre (contro Lecce, Lazio e Bologna).

Con il gol di Gaetano Castrovilli nell’ultimo match contro l'Hellas Verona sono saliti a 17 i marcatori diversi della Fiorentina, record in questo campionato. Solo due volte nella loro storia in Serie A TIM i viola hanno avuto più giocatori differenti in gol in una singola stagione: 21 nel 2014/15 e 18 nel 2021/22. Nicolás González (nove gol) sta vivendo la sua miglior stagione realizzativa tra Serie A TIM e Bundesliga: dopo aver trovato la sua prima doppietta nel campionato italiano nel suo ultimo match (il 28 aprile v Sassuolo), potrebbe segnare in due gare di fila per la prima volta dal periodo tra settembre e ottobre 2023 (tre gare in quell’occasione).

Milan Djuric è l'attaccante che ha segnato più reti in percentuale di testa (63%) in Serie A TIM nelle ultime 20 stagioni (dal 2004/05): 10 su 16 (min. 15 reti complessive nel torneo). Più nel dettaglio, solo Duván Zapata (sette) e Olivier Giroud (sei) hanno realizzato più gol di testa di Djuric (cinque) in questo campionato. Nell’ultimo match di campionato contro la Lazio, Gianluca Caprari è tornato a giocare in Serie A TIM a distanza di 230 giorni dalla sua precedente gara nel torneo (17 settembre 2023 contro il Lecce). Il classe ’93, che è ad una sola rete di distanza dai 50 gol in Serie A TIM, ha nella Fiorentina la sua vittima preferita nel massimo campionato (cinque gol).