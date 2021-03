QUI MILAN, In campo: Ibra ok, out Calabria e Leao

E' cominciato pochi istanti fa l'allenamento di rifinitura del Milan in vista del match di Europa League di domani contro il Manchester United a San Siro. Come testimoniano le immagini mandate onda dalla pagina Facebook del club di via Aldo Rossi, Zlatan Ibrahimovic, Alessio Romagnoli e Ismael Bennacer si stanno anche oggi allenando regolarmente in gruppo e quindi sono pienamente recuperati per la sfida di domani contro i Red Devils. Per il momento, non sono invece sul campo Ante Rebic, Davide Calabria e Rafael Leao, oltre ovviamente a Mario Mandzukic che dovrebbe rientrare dopo la sosta per gli impegni delle nazionali di fine marzo.