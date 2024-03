JURIC, Europa? Ora possiamo fare qualcosa di speciale

Fonte: TMW

L'allenatore del Torino, Ivan Juric, ha parlato in conferenza stampa della corsa all'Europa: "Dopo nove partite vedevo nero e gli obiettivi erano diversi. Ora possiamo guardare la classifica e fare qualcosa di speciale, ci sono tante gare importanti. Vogliamo fare come negli ultimi due mesi, le prestazioni ci sono sempre state".

La squadra sa reggere le pressioni?

"Per me le pressioni erano tre anni fa, quando Immobile calciò il rigore. Noi dobbiamo viverla bene: non pensavo di essere qui, dobbiamo affrontarla con voglia e grinta, senza pressioni"