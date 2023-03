G. SPORTIVO, Leao e Krunic saltano i viola. Mou...

Non solo Mario Rui e José Mourinho, fermati per due turni. Il Giudice Sportivo che quest'oggi ha comminato le sanzioni dopo il 24esimo turno di Serie A ha fermato per una giornata nove calciatori: si tratta di Federico Baschirotto (Lecce), Domenico Berardi (Sassuolo), Nicolò Casale (Lazio), Rafael Leao (Milan), Kingsley Ehizibue (Udinese), Alex Ferrari (Cremonese), Manolo Gabbiadini (Sampdoria), Rade Krunic (Milan) e Samuele Ricci (Torino).