VIOLA, Credi nella rincorsa? Allora batti il Sassuolo

Come riportato da La Nazione ancora sono tre gli obiettivi della stagione (campionato, coppa Italia, Conference) e la possibilità di rimonta nel primo resta vincolata ai risultati delle partite di gennaio. Il match contro il Sassuolo è dunque la prima di una corta serie di occasioni per rimettersi tardiva. Oggi è probabile che Italiano rilanci i "più titolari" degli altri, a cominciare da Milenkovic e lo stesso Amrabat che ha nelle gambe mezza partita e qualche allenamento in più. Spazio da subito anche per Bonaventura. Davanti toccherà ancora Cabral, autore di un gol che gli è valso anche i complimenti di Batistuta. Sulle ali insieme a Ikoné dovrebbe esserci Kuoame. Fin qui le previsioni, che essendoci di mezzo Italiano sono destinate a essere smentite. L’importante è che la Fiorentina non smentisca la sua volontà di restare competitiva su tutti i fronti, questa è una stagione determinante per misurare la capacità di crescita del club.