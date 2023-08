SENESI, In pole. Ma prima la pace con il Bournemouth

FirenzeViola.it

Sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio c'è spazio per un punto sulle idee in difesa della Fiorentina: perso Igor (che al di là di alcuni limiti era ritenuto da Italiano il centrale con più qualità per far ripartire l’azione dal basso), servirà la Viola va a caccia un giocatore che garantisca qualità e fisicità e al momento la pista che l’area tecnica sta seguendo maggiormente resta quella che porta a Marcos Senesi del Bournemouth. Non una strada priva di ostacoli, visto che dopo un affondo concreto a inizio mese - coinciso anche con i dialoghi per il trasferimento di Castrovilli in Inghilterra - i tentativi dei viola attorno all'argentino si sono raffreddati, complice il mancato accordo per il fantasista che ha causato un piccolo corto circuito nei rapporti col club inglese. Che se in un primo momento avrebbe potuto valutare la cessione dell’ex San Lorenzo a costi più agevolati in ottica viola, adesso non sembra più di questo avviso: per meno di 15 milioni di euro, Senesi non pare infatti destinato a spostarsi dalla Premier.

Gli intermediari di mercato sono al lavoro per ricucire la frattura.