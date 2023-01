REP. (FI), Viola al minimo, basta un lampo di Barak

Come scritto da La Repubblica (Firenze) la Fiorentina batte la Sampdoria e passa così ai quarti di Coppa Italia dove il primo febbraio, in gara secca al Franchi, sfiderà il Torino per la conquista della semifinale. I viola tengono molto alla Coppa, occasione per impreziosire una bacheca trofei cristallizzata da 22 anni e per tenere viva la strada che porta all’Europa che non sia quella del campionato o della Conference League comunque ancora in gioco. Perché la squadra di Italiano deve provarle tutte, almeno finché ci sarà speranza. E il passaggio del turno, contro una certo non irresistibile Sampdoria che ha ben altri problemi da fronteggiare, era l’obiettivo primario. D’altronde l’eliminazione del Milan col Torino, sempre ai quarti, suonava come un campanello d’allarme da non ignorare. Nel giorno del ritorno di Rocco Commisso a Firenze e al Franchi, la Fiorentina trova il successo con la rete di Barak nel primo tempo bravo a girare in rete un pallone rimasto a mezza altezza dopo il cross di Terzic dalla sinistra e il controllo soltanto accennato da parte di Jovic. Proprio il serbo, sempre nel primo tempo, aveva avuto ottime occasioni: prima la rete in diagonale annullata per fuorigioco, poi quel clamoroso tiro sul fondo da due passi da posizione ottimale.