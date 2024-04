NZOLA, Lui e Mandragora pronti a tornare giovedì

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Come scritto da La Gazzetta dello Sport stasera contro il Sassuolo Mandragora (non ci sarà per una lombalgia post trauma. Fatale per lui una botta rimediata durante il ritorno della semifinale di Coppa Italia con l'Atalanta. La speranza del tecnico è recuperarlo in vista della Conference di giovedì. Out anche Nzola che è rimasto a lungo fuori dai convocati per motivi personali. Venerdì scorso è tornato ad allenarsi in gruppo, ora deve ritrovare la condizione.