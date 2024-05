HORTA, Dobbiamo pensare soprattutto alla finale di UECL

FirenzeViola.it

Il centrocampista dell'Olympiacos Andre Horta ha parlato ieri dopo la sconfitta contro il Paok all'emittente Nova, commentando così la sconfitta: "È stata una bella partita, contro un buon avversario. Sapevamo di avere davanti tre derby e di doverli vincere. Questa partita è stata persa ma dobbiamo vincere le altre due per la classifica".

Sulla stanchezza: "La stanchezza conta, ma siamo una grande squadra. Dobbiamo guardare al resto delle partite, ma soprattutto alla finale degli Europei".

Sulla finale di Conference: "Certo che quando sono arrivato in Grecia e all'Olympiacos sapevo che erano in Conference. L'Olympiacos era in competizione. Col passare del tempo ci credevamo sempre di più. Sto vivendo un sogno e più partite vincevamo, più ci credevo. Voglio restare qui e continuare con l'Olympiakos nelle competizioni europee".

Sul pubblico: "È stata l'atmosfera più bella che abbia mai visto. L'atmosfera più bella con l'Olympiakos nella partita contro l'Aston Villa. So che l'atmosfera sarà fantastica anche in finale. Giocheremo la finale in Grecia".