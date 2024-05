TOTO-FORMAZIONE: TURNOVER RAGIONATO PER ITALIANO. CASTROVILLI DI NUOVO ESTERNO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sarà una Fiorentina diversa da quella vista a Brugge, ma quanto diversa? La palla passa a Vincenzo Italiano che adesso si trova davanti quindici giorni che lo separano dalla finale di Atene. In queste due settimane abbondanti servirà allenare testa e muscoli ma anche dare minutaggio ai big tramite un campionato che ha ancora qualcosa da dire. C'è la lotta all'ottavo posto in ballo, ci sono sei punti da fare contro Monza e Napoli. A cominciare dalla sfida di stasera ai brianzoli, dove vedremo una Fiorentina rivisitata ma con alcuni titolari, complici i cinque giorni intercorsi tra la semifinale di ritorno e la serata del Franchi. Sfogliando le probabili formazioni dei giornali, sono cinque i punti fissi da cui ripartirà Vincenzo Italiano: Michael Kayode e Fabiano Parisi sulel corsie di difesa, Maxime Lopez in mezzo al campo, Gaetano Castrovilli nella nuova posizione di esterno e M'bala Nzola davanti. Protagonisti dell'ultimo mese di campionato, accantonati nelle notti che contavano in coppa, gli occhi saranno soprattutto puntati su di loro e sul peso dell'attacco che, data l'esclusione di Andrea Belotti per lombalgia, ricadrà tutto su Nzola. Ricordando anche la mancata convocazione di Jonathan Ikoné per un problema all'anca, le defezioni sugli esterni (Riccardo Sottil sarà out fino a fine stagione) potrebbero spingere Vincenzo Italiano a puntare su Nico Gonzalez. In difesa poi ballottaggio Quarta-Milenkovic e anche in porta è corsa a due Christensen-Terracciano, con Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport che puntano sul numero uno campano. Ecco gli undici scelti dai vari quotidiani:

Gazzetta dello Sport: (4-2-3-1) - Terracciano; Kayode, Quarta, Ranieri, Parisi; Maxime Lopez, Duncan; Nico Gonzalez, Barak, Castrovilli; Nzola.

Corriere dello Sport - Stadio: (4-2-3-1) - Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Maxime Lopez, Mandragora; Nico Gonzalez, Beltran, Castrovilli; Nzola.

Tuttosport: (4-2-3-1) - Christensen; Kayode, Quarta, Ranieri, Parisi; Maxime Lopez, Duncan; Nico Gonzalez, Barak, Castrovilli; Nzola.

La Nazione: (4-2-3-1) -Christensen; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Maxime Lopez, Duncan; Nico Gonzalez, Barak, Castrovilli; Nzola.

Repubblica Firenze: (4-2-3-1) - Terracciano, Kayode, Quarta, Ranieri, Parisi; Mandragora, Duncan; Nico Gonzalez, Beltran, Castrovilli; Nzola.

Corriere Fiorentino: (4-2-3-1) - Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Nico Gonzalez, Beltran, Castrovilli; Nzola.

FirenzeViola.it: (4-2-3-1) - Christensen; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Duncan, Maxime Lopez; Bonaventura, Barak, Castrovilli; Nzola.