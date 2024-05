VERSO ATENE, Rischio caos dei tifosi. E prezzi alle stelle

FirenzeViola.it

L'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino dà dei dettagli legati all'organizzazione della sicurezza ad Atene in vista della finale di Conference League tra la Fiorentina e l'Olympiacos. Come scrive il giornale, l’obiettivo delle autorità è quello di evitare qualsiasi contatto tra le tifoserie, ma anche di scongiurare il rischio che i tifosi greci si riversino in massa allo stadio. Anche per questo motivo saranno allestiti maxi schermi nelle zone della città più frequentate dai fan dell’Olympiacos, in particolare nella zona del porto del Pireo, mentre come da prassi saranno predisposte fan zone ad hoc anche per tutti i tifosi in arrivo dall’Italia.

Per i tifosi viola non sarà economico raggiungere Atene: sotto questo profilo, rispetto all’anno scorso quando i viola giocarono la finale di Conference a Praga il viaggio è certamente più impegnativo e anche se ancora non è possibile quantificare con certezza in quanti saranno allo stadio il 29 maggio (la disponibilità è di 9.400 biglietti) molti sono rimasti spiazzati dai costi dei voli schizzati in fretta alle stelle. A ieri la soluzione più economica (da 361 euro) prevede la partenza da Roma, con scalo a Zurigo, e l’arrivo ad Atene il giorno della partita poco dopo l’ora di pranzo, ma anche un rientro da 11 ore, e scalo a Vienna, il giorno seguente, mentre per un volo diretto si parte da circa 650 euro.