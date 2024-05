SERIE A, La Juve rimonta. Primo gol in Serie A per Pierozzi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Al primo gol in Serie A del giocatore in prestito dalla Fiorentina, risponde in pieno recupero Rabiot, che salva i bianconeri dalla sconfitta in casa. Per i granata, che sfiorano il raddoppio più volte, compresa un’ultima clamorosa azione in contropiede al 97esimo con Basic, il gol arriva da calcio d’angolo con Pierozzi che trova poco attento Szczesny sul suo palo.

Un punto a testa che non serve alla squadra campana, già matematicamente retrocessa nella serie cadetta, ma che non serve neanche alla Juventus che inanella il quinto pareggio di fila e non trova ancora la matematica certezza della qualificazione alla prossima Champions League, essendo anche stata agganciata dal Bologna, prossima avversaria in campionato, dopo la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta in programma mercoledì prossimo.