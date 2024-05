CAIRO, Credo all'Europa granata: è tutto nelle nostre mani

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha valutato la situazione della propria squadra dopo la vittoria contro l'Hellas Verona, che ha catapultato i granata in lotta per un posto europeo. Pur avendo giocato due partite in meno, il Toro è ora in parità con la Fiorentina e sogna in grande. Il presidente ha condiviso le sue riflessioni in un articolo sulla Gazzetta dello Sport, dichiarando:

Sul calendario.

"Certo, da qui alla fine avremo due partite impegnative, ma ora è tutto nelle nostre mani: dobbiamo crederci, dobbiamo essere tutti molto uniti e dare tutti il massimo. È tutto aperto”

La sfida a Napoli e Fiorentina:

"Questa di Verona è stata una vittoria importante. La prima stagione con Juric abbiamo fatto 50 punti, lo scorso anno sono stati 53, adesso possiamo fare meglio come ci eravamo riproposti: diamoci tutti dentro. Non è mai finita fino a quando ci saranno buone speranze. Oggi abbiamo un punto in meno del Napoli, con il quale siamo però in vantaggio negli scontri diretti. Poi vedremo la Fiorentina che cosa farà: è tutto aperto".