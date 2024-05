CASTROVILLI, TRA IL CAMPO(E IL GOL) RITROVATO E UN FUTURO INCERTO

Fonte: A cura di Jacopo Mannina

Con il pareggio ottenuto al Jan Breydel Stadium, la Fiorentina ha conquistato l'accesso alla seconda finale consecutiva di Conference League. Quest'anno, a differenza della stagione precedente in cui l'attenzione era divisa tra l'ultimo atto europeo e la finale di Coppa Italia, tutto il fervore è concentrato sulla grande sfida che si terrà ad Atene. Nonostante ciò, il campionato rimane un'alternativa allettante per garantirsi un posto in Europa, soprattutto dopo la sconfitta del Napoli contro il Bologna, che ha aumentato le possibilità per i viola di garantirsi la terza qualificazione consecutiva alla Conference League. Vista la fatica accumulata nell'ultimo impegno europeo, è probabile che le seconde linee abbiano un ruolo di primo piano nelle prossime partite di campionato, a partire dal match contro il Monza, dove Italiano potrebbe optare per un massiccio turnover.

IL CAMPO RITROVATO

Tra i giocatori che non hanno preso parte alla gara disputatasi in Belgio c'è anche Gaetano Castrovilli, escluso dalla lista UEFA, che potrebbe però tornare titolare contro i brianzoli. Il fantasista viola ha disputato tre partite di fila in campionato contro Salernitana, Sassuolo e Verona, per un totale di 140 minuti. Nelle due sfide in trasferta contro campani e scaligeri è partito da titolare e al Bentegodi è tornato anche al gol, segnando la rete del momentaneo pareggio. Contro il Monza quindi dovrebbe toccare di nuovo a lui, considerando anche che dopo la sfida di Verona Italiano aveva manifestato l'intenzione di dargli maggiore spazio per aiutarlo a ritrovare la migliore forma(leggi QUI per le parole del tecnico viola).

DUTTILITA’ OFFENSIVA

Trequartista, mediano, mezzala ed anche esterno d'attacco. Vincenzo Italiano in questi anni ha utilizzato Castrovilli in diverse posizioni. Nonostante sia stato schierato in un ruolo non proprio consueto nell'ultimo match, da esterno sinistro d'attacco, ha comunque lasciato il segno con un gol, un palo e una buona prestazione. Considerando il momento di stanchezza e le difficoltà a segnare del reparto offensivo, la sua presenza, ma soprattutto la sua duttilità, potrebbero rivelarsi cruciali in questo finale di campionato.

IL POSSIBILE ADDIO

La partita contro il Monza potrebbe rappresentare una delle ultime occasioni per vederlo calcare l'erba del Franchi, considerando che il suo contratto scade alla fine della stagione e che al momento il rinnovo sembra un'opzione lontana dal potersi concretizzare. Nei giorni scorsi è uscita la notizia(leggi QUI) di un interessamento forte della Roma, con il favore di Daniele De Rossi, che sarebbe pronta, in caso di esito positivo delle visite mediche, a portarlo nella capitale. Castrovilli però rimane concentrato sulla Fiorentina e proverà a continuare a dimostrare il suo valore in questo finale di stagione, proprio come ha fatto domenica scorsa nella sfida contro il Verona.