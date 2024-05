AD BOLOGNA, T.Motta? Noi vorremmo proseguire con lui

FirenzeViola.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato da SkySport, l'amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci, all'indomani della conquista matematica della Champions League, ha parlato del futuro della panchina dei felsinei: "Un traguardo che mancava da sessant'anni, è un traguardo incredibile grazie al lavoro del club e all'impegno del nostro allenatore, del suo staff e dei nostri giocatori. [...] Con Thiago Motta c'è stata l'impennata decisiva in termini di gioco e risultati.

Cosa farà? Lo sapremo fra un po' tutti quanti... Nell'ultima intervista ha detto che quando ci saranno novità lo sapremo tutti e io resto su questa linea. Ci parleremo nei prossimi giorni, lui sa che noi vorremmo proseguire con lui per quello che ha dato alla squadra non solo dal punto di vista del gioco. Per noi sarebbe bellissimo proseguire insieme, ora bisogna parlarne con lui, quando avremo qualche novità la comunicheremo