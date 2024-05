GRECIA, L'episodio con 424 arresti e poliziotto in fin di vita

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Che l’ordine pubblico in Grecia sia un argomento all’ordine del giorno non è purtroppo una novità. Non a caso, scrive La Nazione, il governo ha inasprito la pena per i disordini da stadio da 6 mesi a 5 anni e sembra voglia installare diverse telecamere e sistemi identificativi agli ingressi dei vari impianti. Una serie di provvedimenti che però sembra non bastare.

Lo scorso dicembre, infatti, la federcalcio ellenica decise di chiudere tutti gli stadi fino al 12 febbraio dopo i fatti che accaddero in una partita di volley proprio tra Olympiacos e Panathinaikos. Prima della partita si scontrarono fuori dal palazzetto gli ultras di calcio delle due fazioni. Una colluttazione che provocò 424 arresti ed un poliziotto ridotto in fin di vita.