OSIMHEN, Infortunio muscolare. A rischio la Fiorentina

In un comunicato ufficiale, il Napoli ha reso noti alcuni problemi in vista della partita di venerdì prossimo in trasferta contro la Fiorentina. Tra gli infortunati segnalati spicca il nome di Osimhen, il quale avrebbe accusato un affaticamento muscolare.

Ecco la nota della società: "Il Napoli si è allenato questa mattina all'SSCN Konami Training Center - ha fatto sapere il club azzurro - Gli azzurri preparano il match contro la Fiorentina in programma venerdì allo Stadio Franchi per la 37esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra ha iniziato la sessione sul campo 2 con attivazione e circuito tecnico. Successivamente, coloro che hanno giocato dal primo minuto contro il Bologna hanno svolto lavoro di potenza aerobica sul campo 1. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in una partitina e lavoro tecnico-tattico sul campo 2.Mazzocchi e Zielinski hanno svolto lavoro personalizzato in campo. Osimhen ha svolto lavoro di recupero per un affaticamento muscolare. Per Mario Rui personalizzato in palestra. Lindstrom ha effettuato terapie e personalizzato in palestra per lombalgia".