INTER, Contatti anche per Kayode per il dopo Dumfries

Denzel Dumfries dovrebbe lasciare l'Inter in questa finestra di calciomercato e come riporta La Gazzetta dello Sport, la dirigenza nerazzurra sta valutando vari profili per sostituirlo. Piace e non poco Amar Dedic, classe 2002 del Red Bull Salisburgo. Ha una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro e la scadenza del contratto datata 30 giugno 2027 non aiuterà ad abbassare le pretese. Ma nelle ultime settimane - scrive il giornale - sono andati in scena contatti anche per Kayode della Fiorentina, Sugawara dell’AZ Alkmaar e Aaron Wan-Bissaka del Manchester United.