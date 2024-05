SERIE A, Possibili 10 proprietà straniere nel 24-25

Fonte: Calcio E Finanza

Con il ritorno in Serie A di Parma e Como, il massimo campionato italiano avrà due proprietà straniere in più. Il presidente dei ducali infatti è l'americano Kayle Krause, mentre azionista di maggioranza dei lariani sono i fratelli Hartono provenienti dall'Indonesia. Considerando poi che, oltre alla Salernitana già aritmeticamente in Serie B, tutte le formazioni coinvolte nella lotta salvezza sono di proprietà di presidenti italiani, il numero di club stranieri andrà sicuramente ad aumentare dalle sette di questa stagione ad almeno nove.

Nel caso in cui vincesse i play-off una tra Palermo, di proprietà del City Football Group, e Venezia, guidata dallo statunitense Duncan Niederauer, saranno addirittura 10 i presidenti stranieri in Serie A; ovvero il 50%. Di seguito tutte le proprietà straniere nel massimo campionato italiano:

Atalanta: Stephen Pagliuca e soci (USA);

Bologna: Joey Saputo (Canada);

Como: fratelli Hartono (Indonesia);

Fiorentina: Rocco Commisso (USA);

Genoa: 777 Partners (USA);

Inter: Suning (Cina);

Milan: RedBird (USA);

Parma: Kyle Krause (USA);

Roma: Dan Friedkin (USA).