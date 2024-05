GILARDINO, In settimana firmerà il rinnovo fino al 2026

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alberto Gilardino sarà l'allenatore del Genoa anche nella prossima stagione e non solo. Come riporta TMW, mancano solo le formalità prima dell'annuncio ufficiale del prolungamento del contratto dell'ex attaccante della Fiorentina con il Genoa e tutto dovrebbe essere definito in questa settimana. Entro il prossimo weekend l'allenatore firmerà il suo nuovo contratto fino al 30 giugno 2026 e dopo aver terminato il campionato, con l'obiettivo di avvicinarsi il più possibile al decimo posto in classifica, si godrà le meritate vacanze per poi mettersi al lavoro, insieme alla società, per costruire la nuova squadra.