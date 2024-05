COR. SPORT, Obiettivo ottavo posto. Italiano non fa calcoli

FirenzeViola.it

Obiettivo ottavo posto. Le ultime quattro di Serie A saranno comunque decisive per la Fiorentina di Vincenzo Italiano: potrebbero "bastare" sei punti nelle prossime due in casa contro Monza e Napoli per essere certi di una qualificazione europea e affrontare con più serenità l'appuntamento con la storia, fissato il prossimo 29 maggio ad Atene per la finale di Conference League. Lo scrive il Corriere dello Sport - Stadio, che sottolinea come il destino di Biraghi e soci passi da casa, dal Franchi, in cui i viola hanno raccolto 31 punti su 50. Ne basteranno come detto altri sei, ma le avversarie non sono da sottovalutare, a iniziare dal Monza di Raffaele Palladino. Per questo, e per la distanza che separa ancora in termini di tempo dalla finale di Atene, Italiano è intenzionato stasera a inserire comunque qualche big, in primis Nico Gonzalez.

Commisso lo ha ribadito più volte alla squadra, scrive il Corriere: vuole vincere ad Atene e arrivare in Europa League, ma per ritentare il cammino in Conference in caso di mancato trionfo il 29 maggio serve far bene in campionato.