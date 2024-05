POLVEROSI A RFV, Olympiacos come il Genoa di Gasp

FirenzeViola.it

L'editorialista e giornalista Alberto Polverosi è intervenuto oggi a Radio FirenzeViola. Al centro dell'intervista il suo commento sulla finale di Atene contro l'Olympiacos, ecco le sue parole: "Ho visto i greci in televisione. Una squadra dotata, con un attaccante eccezionale. Il gol del 2-0 contro l'Aston Villa siglato da El Kaabi mi ha fatto paura perché è partito sul filo del fuorigioco con la difesa alta dell'Aston Villa, e questi sono i gol che la Fiorentina prende frequentemente".

Il paragone con un'italiana: "Confronto l'Olympiacos con il Genoa di Juric o Gasperini, una squadra molto differente dalla Fiorentina, di grande spirito (non è che la Fiorentina non ce l'abbia), ma di rabbia, carattere e spirito come propria prima caratteristica, un elemento acuito che emergerà per la squadra greca nella finale della competizione. Questa sfida mi ricorda molto quella contro l'Avellino nel 1980".



Su chi schierare in attacco: "Tra Belotti e Nzola, preferisco Belotti che da sempre una mano alla squadra e ti permette di giocare con tutti gli undici effettivi, anche se Nzola ha fatto bene nelle ultime due uscite. Il Gallo è più adatto a questo tipo di partite, anche italiano penso non abbia dubbi".