OCCHI SU PALLADINO AL FRANCHI: È NELLA LISTA VIOLA PER IL FUTURO

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Non è un mistero che Raffaele Palladino stia vivendo le sue ultime settimane da allenatore del Monza. Niente a che vedere con quel "The last dance" che vide il celebre cestista Michael Jordan riempire i palazzetti d'America per la sua ultima stagione da professionista, ma comunque un lento addio alla piazza che lo ha lanciato al grande calcio da allenatore. Oggi al Franchi vivrà la sua terzultima partita da allenatore biancorosso e diversi club in Italia hanno già messo gli occhi addosso sull'allenatore al termine della sua seconda stagione in Serie A per ripartire da lui la prossima stagione. Lo aveva valutato la Lazio prima di virare su Tudor, ora sono soprattutto Torino e Fiorentina a pensare di affidargli la ripartenza dopo l'addio dei due rispettivi tecnici.

Parole al miele per la Fiorentina

In conferenza stampa ieri Palladino non ha nascosto la sua stima e gradimento per quello che sta vedendo fare a Firenze, sia a livello di allenatore che di società. "Sono una squadra e una società molto forte", ha detto il tecnico campano alla vigilia della sfida usando parole al miele per la Fiorentina. Certamente parole obbligate dopo che la squadra viola ha conquistato la finale di Conference League, ma comunque emblematiche di come l'ipotesi Firenze per Palladino non sarebbe affatto sgradita.

Finire la stagione, poi la decisione

La Fiorentina, come detto, ha messo nel mirino Palladino e lo sta seguendo da inizio stagione proprio nell'ottica di sostituire Italiano in vista dell'anno prossimo. Il profilo non convince ancora appieno la dirigenza viola che prima però vuole capire quali saranno i piani per il prossimo anno e non potrà farlo prima del 29 maggio. Palladino però è un tecnico che potrebbe andare bene sia per ripartire senza Europa, provando magari ad aggredire le posizioni sopra il settimo posto, sia in caso di Europa o Conference League: stasera gli occhi saranno anche su di lui. Che la partita al Franchi sia una prova in vista della prossima stagione?