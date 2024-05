MENDILIBAR, Obiettivo Europa tramite il campionato

FirenzeViola.it

José Mendilibar, tecnico dell'Olympiacos, ha parlato ai media greci dopo la sfida persa ieri per 2-0 contro il PAOK: "Dobbiamo vincere le prossime partite per garantirci l'accesso all'Europa del prossimo anno attraverso il campionato. Poi non vedo l'ora di sapere cosa succederà in finale: anche perché se non va bene rischiamo di rimanere fuori dai tornei internazionali. Ecco perché dovremo conquistare uno dei primi tre posto. Se ad Atene vinceremo sarà davvero un'opportunità importante per giocare in Europa in condizioni diverse. Tuttavia il nostro obiettivo rimane arrivare fra i primi tre in campionato".