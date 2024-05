SERIE A, Le formazioni ufficiali di Atalanta-Roma

FirenzeViola.it

© foto di TuttoSalernitana.com

La domenica di Serie A si chiude con lo scontro diretto per la qualificazione alla prossima Champions League del Gewiss Stadium tra Atalanta e Roma. Bergamaschi e capitolini che si trovano entrambi a quota 60 punti, anche se i nerazzurri hanno da recuperare il match con la Fiorentina, in quinta posizione dietro alla Juventus terza insieme al Bologna. L'Atalanta è reduce da cinque vittorie e un pareggio nelle ultime sei tra tutte le competizioni, mentre viene dal pareggio amaro in Europa League sul campo del Bayer Leverkusen(avversario della Dea in finale della seconda competizione continentale per club). Queste le scelte dei due allenatori:

ATALANTA(3-4-1-2): Carnesecchi; de Roon, Hien, Djimsiti; Hateboer, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Koopemeiners; De Ketelaere, Scamacca All.: Gian Piero Gasperini

ROMA(4-3-3): Svilar; Kristensen, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy. All.: Daniele De Rossi