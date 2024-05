COR.FIO., L'opinione: "Un ciclo da chiudere al meglio"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sulle colonne dell'edizione odierna del Corriere Fiorentino è possibile leggere il classico fondo del lunedì a firma di Ernesto Poesio che oggi viene titolato così: "Un ciclo da chiudere nel migliore dei modi". Tra i passaggi più interessanti, il quotidiano evidenza come Italiano dovrà gestire nel migliore dei modi Bonaventura, il giocatore che forse più di tutti è in grado di far guadagnare campo alla squadra e rendersi pericoloso sulle tante situazioni di mischia che la Fiorentina. L’altra punta di diamante da lucidare con attenzione è certamente Gonzalez, un altro in grado di cambiare la partita in ogni momento. L’argentino negli ultimi mesi non è apparso straripante come a inizio stagione, ma ha saputo mettersi al servizio della squadra non riuscendo a risolvere in proprio le situazioni d’attacco. Infine Nzola, la cui stagione è stata a dir poco discontinua.

Fino a poche settimane fa di lui si erano perse le tracce eppure la qualificazione in finale è in gran parte merito suo con due guizzi al novantesimo. Stasera toccherà ancora a lui guidare l’attacco. Un’occasione importante per risalire nella considerazione dell’allenatore e dell’ambiente e candidarsi a un ruolo da protagonista in questo finale di stagione. In fondo quale miglior stimolo che una maglia da titolare nella finale di Atene? Per tutti ci sono tre partite per conquistarsela. A partire dal Monza.